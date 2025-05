Britten dragen Chagoseilanden over, maar behouden vliegbasis

Het hof in Londen had de overeenkomst eerder donderdag op het laatste nippertje nog tegengehouden om zich over klachten te kunnen buigen van eilandbewoners die vonden dat er onvoldoende naar hun belangen was gekeken. Starmer is blij dat het alsnog is gelukt: „Dankzij de deal kan de basis, essentieel voor onze defensie, tot ver in de volgende eeuw in bedrijf blijven.”

De Chagoseilanden hoorden bij de voormalige Britse kolonie Mauritius, maar werden in 1965 afgesplitst. De Britse regering geeft ze terug met afspraken over het gebruik van de Brits-Amerikaanse militaire basis op het grootste eiland Diego Garcia.