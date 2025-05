Rekenkamer: 867 verdachten lopen mogelijk vrij rond door verkeerde registratie 

Dat meldde de Algemene Rekenkamer woensdag, op Verantwoordingsdag, in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek.

Het genoemde cijfer gaat over het aantal zaken waarin een fout is vastgesteld. Het is „zeker niet uitgesloten” dat het werkelijke aantal hoger ligt, staat in het rapport. De Rekenkamer heeft niet vastgesteld dat mensen onschuldig vastzitten, maar kan dat ook niet uitsluiten.

In 141 zaken gaat het om ernstige strafbare feiten als zedendelicten of geweldsmisdrijven. Onder andere daarom spreekt de Rekenkamer van een „ernstige onvolkomenheid”. Het is volgens de rekenmeesters al sinds 2012 onduidelijk wat moet gebeuren als een rechter een veroordeling uitspreekt op een onjuiste naam.

Dat de namen van verdachten verkeerd worden geregistreerd, komt bijvoorbeeld door identiteitsfraude of invoerfouten. In het verantwoordingsonderzoek staat niet vermeld in welke jaren de fouten met name zijn gemaakt.

Commandocentra

Ook bij andere ministeries constateert de Rekenkamer onvolkomenheden in de bedrijfsvoering.

Het ministerie van Defensie heeft de beveiliging van belangrijke militaire objecten, zoals commandocentra, munitiedepots en fregatten, nog altijd niet op orde. Het is mogelijk daar „met enig gemak” binnen te dringen. En Buitenlandse Zaken heeft na de overstap op een nieuw IT-systeem „geen goed zicht” meer op aangegane financiële verplichtingen. Het gaat om een bedrag van bijna 15 miljard euro.

Onvolkomenheden

Het aantal onvolkomenheden op de ministeries is na een gestage daling sinds 2020, vorig jaar weer met vier toegenomen tot veertig. „De basis is kwetsbaar”, concludeert de Rekenkamer. Bij twee ministeries zijn de problemen zo ernstig, dat de Rekenkamer bezwaar heeft gemaakt. Het gaat om het financieel beheer bij Buitenlandse Zaken en om de beveiliging bij Defensie. Beide ministeries zijn met een verbeterplan gekomen.

De rechtmatigheid van de uitgaven was afgelopen jaar wel in orde. De Rekenkamer constateert op dat vlak een verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar. Van de bijna 385 miljard euro die werd uitgegeven, staat van 1,3 miljard euro niet vast of dit volgens de regels is gebeurd. Dat is ruim onder de bovengrens van 1 procent die daarvoor geldt. Bij de aangegane financiële verplichtingen lag het percentage waarbij de rechtmatigheid onzeker is wel iets te hoog.

Binnenhof

Het oorspronkelijke budget van 475 miljoen euro voor de verbouwing van het historische Binnenhof was „onrealistisch laag” in 2015, oordeelt de Rekenkamer eveneens. De renovatie wordt naar verwachting nu vier keer duurder, ruim 2 miljard euro.

Toenmalig minister Blok van Wonen presenteerde dat bedrag zonder dat er een ontwerp lag. Ook had hij er geen rekening mee gehouden dat het verspijkeren van het historische en complexe Binnenhof, niet vergelijkbaar is met die van een 'gewoon' gebouw.

De verantwoordelijk minister geeft elke twee jaar een update over de verbouwing, maar die schiet volgens de Rekenkamer tekort. In die rapportage staat namelijk niets over de volledigheid of kwaliteit van de informatie en dus hoe realistisch het budget is. Daarbij valt het de Rekenkamer op dat de ministersupdate „niet overeenkomt met de interne rapportages van het Rijksvastgoedbedrijf, dat structureel hogere kosten voorspelt”.