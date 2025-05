Merz: Duitsland zal zich verdedigen tegen bedreiging grondgebied

„Samen met onze partners zijn we vastberaden om het grondgebied van het bondgenootschap tegen iedere, iedere agressie te verdedigen. De veiligheid van onze Baltische bondgenoten is ook onze veiligheid”, zei Merz.

Merz is samen met de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius in Litouwen voor de aftrap van een nieuwe brigade, die uiteindelijk 5000 man moet gaan tellen. De Panzerbrigade 45, die ook wel de Litouwenbrigade wordt genoemd, is de eerste Duitse brigade die permanent in het buitenland is gevestigd sinds de Tweede Wereldoorlog. Merz sprak van een „nieuw tijdperk”.

Net als Nederland heeft Duitsland al langer militairen in Litouwen.