ChatGPT weet en onthoudt alles van je. Hoe gevaarlijk is dit ideaal van Sam Altman?

Wat is uw ideaal?, luidde de vraag aan de CEO van OpenAI, Sam Altman. „Een redeneermodel waar je je hele leven instopt”, was het antwoord.

De chatbot ChatGPT moet uitgroeien tot een persoonlijke assistent. Eentje die, gevoed door kunstmatige intelligentie (AI), alles van zijn gebruikers gaat onthouden, aldus OpenAI-baas Altman tijdens een bijeenkomst die in een YouTubesessie is vastgelegd. Hoe?

„Elk gesprek dat je ooit in je leven hebt gevoerd, elk boek dat je ooit hebt gelezen, elke e-mail die je ooit hebt gelezen – alles wat je ooit hebt bekeken, staat erin.”

Deze gegevens zullen worden verbonden „met al je data uit andere bronnen”, lees: je gegevens op internet. Een AI-assistent moet daarna verbanden leggen tussen verschillende aspecten van iemands (digitale) leven om zo bijvoorbeeld vragen beter te kunnen beantwoorden.

Levensadviseur

Altman schetst zijn ideaal op het moment dat ChatGPT en andere AI-modellen met de dag populairder worden. Onder scholieren en studenten, maar ook in het bedrijfsleven.

Zo schreef Tobi Lütke, de baas van het Canadese internetbedrijf Shopify, dit voorjaar in een interne memo aan zijn 8100 medewerkers dat zij „vanaf nu” met kunstmatige intelligentie moeten kunnen werken.

In de YouTubesessie merkt Altman op dat vooral jongeren ChatGPT allang niet meer gebruiken als een veredelde zoekmachine. Hij omschrijft de chatbot als een „levensadviseur”, verwijzend naar de toenemende faam van ChatGPT als vraagbaak bij sociaal-emotionele problemen of als therapeutische gesprekspartner.

„Jongeren nemen niet echt meer beslissingen over hun leven zonder ChatGPT te vragen wat ze moeten doen”, aldus Altman. Daarbij worden allerlei bestanden aan elkaar gekoppeld. Deze ontwikkeling stimuleert Altman om na te denken over een AI-model dat alles van een gebruiker zal onthouden, en verbanden gaat leggen.

Het is onduidelijk hoe ver de ideeën over een alleswetende ChatGPT al worden uitgewerkt – daarover laat Altman zich niet uit.

„Uiteindelijk kan ieder mens een persoonlijk AI-team hebben” Sam Altman, CEO van OpenAI

Wenselijk

Tegelijk rijst wel de vraag hoe wenselijk zo’n vergaand AI-model is, zeker nu de kritiek aanzwelt op de groeiende macht van techbedrijven.

Hoe aantrekkelijk is het dat een commercieel bedrijf als OpenAI alles over ons vastlegt? Kunnen deze gevoelige data, misschien ook wel over politieke voorkeur of ziekte, verkocht worden aan andere bedrijven? Of wellicht aan overheden? Hoe groot is het risico dat een AI-model met zo veel persoonlijke gegevens gebruikers manipuleert?

Het ideaal van een AI-model dat uiteindelijk alles van ons vastlegt en onthoudt, sluit aan bij wat Altman vorig jaar schreef in het essay The Intelligent Age. Daarin zette hij zijn mensvisie en zijn wereldbeeld uiteen.

„We zullen binnenkort in staat zijn om met kunstmatige intelligentie te werken die ons helpt om veel meer te bereiken dan we ooit zonder AI zouden kunnen; uiteindelijk kan ieder mens een persoonlijk AI-team hebben”, schreef Altman. Met die AI-modellen en -assistenten wordt vervolgens alles gecreëerd „wat we maar kunnen bedenken”.