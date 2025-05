„Geschikt werk zoeken is niet zomaar een kunstje”

De naam van het bedrijf waarmee hij in 2007 begon, bedacht Zwerus zelf. „Ik zocht een echt Hollandse naam, iets krachtigs.” Lachend: „In de begintijd werden we nog wel eens verward met de makers van pepermunt.”

Aan de Stationsweg in Barneveld vond hij op een bovenverdieping zijn onderkomen. Vanaf 2017 beschikte het bedrijf over het hele pand en is Faam gegroeid tot een onderneming met 25 interne medewerkers. Zwerus deelt nu het bedrijf met twee compagnons, de dertigers Frank van Veldhuizen en Jan Snel. „Onze loonlijst telt verder honderden medewerkers. De meeste werken een jaar via ons voordat ze bij ‘hun’ bedrijf in vaste dienst treden. Bij 90 procent van de matches is dat het geval. Daar zijn we blij mee. Daarnaast zien we dat velen via ons direct overstappen naar een vaste baan”.

Zwerus begon voor zichzelf na een jarenlange ervaring in de uitzendbranche. „Bedrijven hebben niet alleen een personeelstekort, maar worden vooral geremd doordat ze niet de juiste mensen op de juiste plek kunnen vinden.”

Het is een vak om geschikt personeel uit de markt te halen, benadrukt Zwerus. „We hebben de afgelopen jaren onze marketingafdeling uitgebreid met medewerkers die onze recruiters helpen bij het vinden van deze vakmensen.”

Langdurige relatie

„Elkaar in de ogen kijken is belangrijk.” beeld RD, Anton Dommerholt

Faam richt zich op een langdurige relatie met klanten. Dat is volgens de oprichter de kracht van zijn bedrijf. „Kennis van mensen is noodzakelijk. Wij proberen alle werkzoekenden persoonlijk te spreken. Vaak is het zo dat je bij binnenkomst al aanvoelt voor welk bedrijf hij of zij geschikt is of juist niet.”

Om de mogelijkheid van een langdurige werkrelatie goed te kunnen beoordelen, is ook bekendheid met de onderneming van de klant essentieel. „Dat betekent dat we het bedrijf en de werkvloer bezoeken.”

Inmiddels is Faam in de regio marktleider. „We hebben nog steeds veel klanten van het eerste uur. Als we ergens komen, wordt er veel naar ons gezwaaid door mensen die we ooit aan een baan hielpen. Omdat online werving de afgelopen jaren is toegenomen, krijgen we vaker klanten van ver weg. Bedrijven uit heel Nederland weten ons nu te vinden.”

Faam richt zich op de werkers in het groen, de bouw, productie en logistiek, techniek en kantoorpersoneel. Ongeveer 70 procent van hen heeft een mbo-opleiding, een kleiner deel is lager geschoold en ongeveer 20 procent heeft een hbo- of wo-diploma.

Team

Het succes is volgens Zwerus sterk afhankelijk van zijn team. „We werken met relatief jonge mensen. We kunnen ze gelukkig lang vasthouden, omdat ze hier veel kunnen leren. Op kantoor, in het team, door middel van trainingen en buiten de deur. We maken van jongens mannen, zeg ik weleens.

Het is ook gewoon een boeiend vak. Met onze omvang zouden we meer kantoren kunnen hebben, maar we houden het voor nu bewust op één plek.”

Het personeelsbureau zal gestaag blijven groeien, denkt hij. Zwerus verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt nog jaren zal aanhouden. „Het potentieel uit andere landen raakt op en oplossingen voor de schaarste zullen moeten worden gevonden in robotisering en gebruik van kunstmatige intelligentie. Of dat echt zal gebeuren? Dat blijft de vraag.”