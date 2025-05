Bekende ontwerper achter iPhone gaat samenwerken met OpenAI

In een video leggen OpenAI-topman Sam Altman en Ive uit dat ze werken aan een nieuw apparaat om toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) mee te gebruiken. Altman beschrijft een door Ive bedacht prototype als „het coolste stuk technologie dat de wereld ooit heeft meegemaakt”.

Ive vertrok in 2019 bij Apple, waar hij bijna dertig jaar werkte en bekend werd als belangrijke ontwerper van producten als de iMac, iPod en iPhone. Hij zal samen met zijn andere bedrijf, LoveFrom, creatieve taken binnen OpenAI en io op zich nemen. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat OpenAI in een aandelendeal omgerekend 6,5 miljard dollar betaalt voor io.

Door nieuwe apparaten te bedenken voor het gebruik van geavanceerde AI, mikken io en OpenAI nadrukkelijk op een concurrent voor smartphones. iPhone-maker Apple ging vorig jaar juist een samenwerking aan met OpenAI om ChatGPT te integreren in zijn apparaten.

Beleggers lijken te schrikken van het nieuws dat OpenAI aan eigen apparatuur werkt. Aandelen van Apple stonden woensdagavond (Nederlandse tijd) ruim 2 procent lager.