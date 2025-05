Aanhouding 23-jarige man in zaak zwaargewonde op dak in Amsterdam

De aangehouden man wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsbeneming met ernstig letsel tot gevolg en het plegen van meerdere inbraken. De verdachte zit vast in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact kan hebben met zijn advocaat. Ook laat de politie weten meerdere doorzoekingen te hebben gedaan, onder meer in een woning in Hoorn en in een woning in Westknollendam. Daarbij zijn onder meer digitale goederen in beslag genomen.

Het incident gebeurde op 16 april. Voordat het slachtoffer werd gevonden, verbleef hij die dag urenlang in een woning in de flat. De politie zei eerder te onderzoeken of de man daar tegen zijn wil werd vastgehouden.