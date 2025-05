Burgemeester: onderzoek of gemeente heeft gedaan wat ze kon

Ben Visser, burgemeester van Eemsdelta, meldt tijdens de persconferentie dat ze willen onderzoeken of ze „alles hebben gedaan wat ze konden doen” rondom de vader van Jeffrey en Emma. De man nam zaterdag de kinderen mee, hun lichamen zijn dinsdagavond gevonden in een auto in het water bij Winschoten. Hij wil niet zeggen of de man in beeld was bij zorginstellingen.