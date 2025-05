Gelderland steekt 190 miljoen extra in wonen, stikstof en stroom

De gemaakte keuzes zijn uitgewerkt in ruim dertig voorstellen en vloeien mede voort uit voorkeuren die inwoners hebben uitgesproken. Na wonen vinden zij natuur en leefbaarheid de belangrijkste thema’s, blijkt uit onderzoek.

Om de woningnood aan te pakken, wordt het programma voor woningsplitsing en een extra verdieping op huizen versneld. Gemeenten krijgen meer hulp om knelpunten op te lossen en er komt meer geld vrij voor grondaankopen. Al met al gaat het om ruim 50 miljoen.

Om Gelderland van het ‘stikstofslot’ af te krijgen, werd eerder al besloten de vergunningverlening in zones rond kwetsbare natuur op de Veluwe en bij Winterswijk anderhalf jaar te bevriezen. Om voortgang te versnellen, reserveert het college 72 miljoen euro extra voor onder meer innovaties, zoals meetsystemen om stikstof per locatie of bedrijf in beeld te brengen.

Het volle elektriciteitsnet vraagt om meer actie, waarbij de provincie denkt aan het terugdringen van de piekbelasting en snellere plaatsing van kleine kerncentrales (SMR’s). Ook wordt een subsidieregeling voor de woningverduurzaming opengesteld, ook voor vve’s.

Om het vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden, investeert de provincie verder in de chipsector, groei van defensie, recreatie en toerisme, (top)sport, bedrijventerreinen en bereikbaarheid. In de Veluwelijn rond Harderwijk en Nijkerk wordt 34 miljoen gestoken. Gemeenten kunnen rekenen op extra ondersteuning om te voorkomen dat projecten op het gebied van leefbaarheid (10 miljoen) en verkeersveiligheid stilvallen.

Ook wordt 5 miljoen uitgetrokken voor het nog op te zetten Gelders Museum. Het college heeft verder besloten voor bijna 18 miljoen euro de relatief hoge provinciale motorrijtuigenbelasting te verlagen.

„Met dit pakket kunnen we de komende twee jaar extra stappen zetten voor een leefbaar Gelderland”, aldus gedeputeerde Helga Witjes (financiën, VVD). Provinciale Staten moeten er nog wel mee instemmen.