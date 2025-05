VVD: laat huurder ‘paar tientjes’ meebetalen aan verduurzaming

Het ging in het debat van woensdag veel over het plan om de huren van corporatiewoningen twee jaar te bevriezen. Dat neemt een „flinke hap” uit de mogelijkheid van corporaties om te investeren in onder meer verduurzaming, erkende De Groot. Maar hij zei ook dat er „ontzettend veel geld” overblijft, en dat corporaties naar „de inkomstenkant” kunnen kijken.

SP en CDA reageerden verbaasd op het pleidooi. „Wat de SP betreft is dit wel een hele schofterige manier om met sociale huurders om te gaan”, zei Kamerlid Sandra Beckerman. „Mensen die zich al scheel betalen aan de huur, aan de energierekening, moeten straks nog een keer langs de kassa.”

Eline Vedder (CDA) vroeg of een huurbevriezing volgens de VVD wel nodig is als de partij het bespaarde huurgeld weer terughaalt via een rekening voor verduurzaming. „Dit is gewoon niet een goede voorstelling van zaken”, antwoordde De Groot. „Als je woonlasten per maand vijf tientjes naar beneden gaan en je vraagt daar twee tientjes voor terug, dan hou je drie tientjes extra over.”