Haagse daklozen van straat gehaald voor NAVO-top

De tijdelijke opvang is van 13 tot en met 28 juni beschikbaar in een voormalige school. Afgelopen winter werden daar daklozen opgevangen tijdens koude nachten. In de Scheveningse Bosjes en het Haagse Bos zitten volgens de gemeente dertig tot veertig dak- en thuisloze mensen. Dit zijn onder meer migranten uit andere landen in de Europese Unie, maar ook mensen zonder geldige verblijfsvergunning.

Daarnaast zitten ongeveer 35 dakloze gezinnen in hotels. Zij moeten bij de top tijdelijk uit hun kamer om plaats te maken voor buitenlandse gasten. De gezinnen worden van 19 tot en met 26 juni ondergebracht in andere hotels in de regio. De gemeente zegt al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat de kinderen in die periode gewoon naar school kunnen gaan.

In de hotels verblijven ook ongeveer vijftien alleenstaande daklozen. Zij gaan tijdens de top tijdelijk naar een voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag. Volgens de gemeente zijn dit vooral „economisch dakloze mensen”. Zulke mensen hebben een baan en een sociaal leven, maar door de woningnood lukt het ze niet om een eigen woning te vinden. Doordat ze niet met verslavingen of gedragsproblemen kampen, komen ze ook niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang.

De NAVO-top is over iets meer dan een maand, op 24 en 25 juni. Voor de top komen duizenden delegatieleden naar de stad, onder wie 45 regeringsleiders en staatshoofden, 45 ministers van Buitenlandse Zaken en 45 ministers van Defensie. Ook komen waarschijnlijk ongeveer 2000 journalisten uit de hele wereld.

Om de aanwezigen te beschermen, is de grootste beveiligingsoperatie ooit in Nederland opgezet. De politie zet zo’n 27.000 medewerkers in, bijna de helft van al haar personeel. De doorgaande weg bij het World Forum is van april tot augustus helemaal dicht. Ook enkele belangrijke wegen in de Randstad zijn geheel of gedeeltelijk afgesloten. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk thuis te werken.