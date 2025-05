Twee doden na steekincident in Hoofddorp, twee agenten gewond

De politie heeft bij het incident geschoten. De agenten zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn.

De politie ging af op een melding van een ruzie in de woning, die rond 06.05 uur binnenkwam. Agenten troffen om 06.15 uur twee personen aan die betrokken waren bij een geweldsincident. Zij zijn allebei overleden. Het is niet duidelijk hoe dat is gebeurd.

De Rijksrecherche doet zoals gebruikelijk onderzoek naar de geweldsinzet van de politie.