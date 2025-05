Twee van drie leden raad van toezicht FNV dienen ontslag in

Welke toezichthouders hun functie hebben neergelegd, is onduidelijk. De raad van toezicht bestaat nu nog uit één lid. „We gaan meteen aan de slag om de raad weer voltallig te krijgen”, zegt Koerselman. De motivatie van de toezichthouders om af te treden zegt hij nog te moeten onderzoeken.

Het is al langer onrustig bij FNV na een vermeend valse integriteitsmelding. Naar aanleiding van alle onrust werd een interim-bestuur aangesteld. Vorige week meldden verschillende media op basis van gelekte onderzoeksuitkomsten dat er sprake was van een onveilige werksfeer binnen FNV. De dagelijkse leiding zou bovendien te weinig hebben gedaan om daar iets aan te doen.

Koerselman zegt dat het interim-bestuur in gesprek zal gaan met FNV Personeel, de interne bond die opkomt voor de belangen van het bondspersoneel, over de ontstane situatie. FNV Personeel laat via een woordvoerder weten de nieuwe ontwikkeling eerst te willen bestuderen.

FNV Personeel meldde dinsdag naar de Ondernemingskamer te zijn gestapt. Volgens de interne bond is de afgelopen maanden gebleken dat het bestuur en de raad van toezicht de situatie niet onder controle kunnen krijgen. De stap naar de Ondernemingskamer is daarom een „uiterste middel, maar noodzakelijk om tot een oplossing te komen die recht doet aan de werkorganisatie én de vereniging als geheel”, stelde FNV Personeel.