Controleren van salarisstrook kan geld opleveren

Met nogal wat salarisopgaven is iets mis, geeft vakbond CNV aan. In 2024 ontving de bond ongeveer 500 vragen over fouten in loonstroken, en dat aantal neemt al jaren toe. Voorzitter Piet Fortuin stelt dat er daardoor veel onrust door werknemers wordt ervaren, zeker in tijden waarin de inflatie hoog is en nogal wat werknemers moeilijk kunnen rondkomen. Hij pleit er om die reden voor dat werkgevers meer uitleg gaan geven, zodat de loonstrook voor iedereen goed te begrijpen is.

Persoonlijke gegevens

Alert zijn is goed, maar dat wil niet zeggen dat elke fout op een loonopgave problemen hoeft op te leveren. Zo vergissen werkgevers zich regelmatig bij het weergeven van persoonlijke gegevens. Door wetgeving op het gebied van privacy mogen veel zaken niet op een strook worden gezet. De naam, het adres en de woonplaats van een werknemer mogen er bijvoorbeeld wel op staan, maar het privémailadres niet. Gaan dit soort zaken fout, dan heeft dat in veel gevallen echter geen gevolgen.

Grote salarisverwerkers

Dat is anders als het om uitbetalingen gaat. Daarbij is het mogelijk dat een werknemer tientallen of zelfs honderden euro’s misloopt.

Veel bedrijven en instellingen maken gebruik van grote salarisverwerkers die de loonadministratie voor hen uitvoeren. Voorbeelden zijn Raet en ADP. Soms gaan mensen ervan uit dat er daardoor niets fout kan gaan. Natuurlijk gaat het bij de genoemde bedrijven om professionele organisaties, maar die zijn wel afhankelijk van de gegevens die ze toegezonden krijgen. Als een werkgever daarbij een fout maakt, kan het wel degelijk misgaan.

Vakantiegeld

Het is slim om juist de strook van mei te controleren. Die wijkt namelijk meestal af van de andere stroken. Het grootste deel van de Nederlandse werknemers krijgt in deze maand vakantiegeld. Dat bedraagt wettelijk minstens 8 procent van het bruto jaarsalaris, een bedrag dat makkelijk valt te checken. Daarbij speelt dat in sommige cao’s een minimumbedrag is afgesproken, dat hoger kan uitvallen dan 8 procent.

De loonstrook van mei wijkt door het uitkeren van het vakantiegeld meestal af van andere stroken

Wie toch aan het controleren is, en een salaris ontvangt dat is gebaseerd op cao-afspraken, doet er goed aan na te kijken of het brutoloon past bij de huidige functie en schaal. Na een promotie wordt weleens verzuimd om de salarisgegevens aan te passen.

Mensen met wisselende roosters hebben reden om extra op hun tellen te passen. Zijn alle gewerkte uren wel geregistreerd? Om dat goed in de gaten te houden, is het aan te bevelen om zelf een registratie bij te houden, bijvoorbeeld in Excel. Dat geldt ook voor medewerkers die overuren maken.

Corrigeren

Een salarisadministrateur is, als ieder mens, feilbaar. Vaak zal hij of zij het waarderen als een werknemer opmerkt dat er een fout is gemaakt. Geeft een organisatie echter niet thuis, dan kan een personeelslid actie ondernemen. Als er te weinig loon is uitbetaald, en de werkgever is niet bereid dat te corrigeren, kan een werknemer door middel van een zogeheten sommatiebrief laten weten aanspraak te hebben op een bepaald bedrag. Het inschakelen van een advocaat is daarbij niet vereist.

De werknemer kan aanspraak maken op rente en een eventuele verhoging. Die kan oplopen tot 50 procent van het oorspronkelijke bedrag. Werkgevers zullen die extra kosten in de praktijk meestal niet willen betalen en tot betaling overgaan.