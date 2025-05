Bitcoin stijgt naar recordhoogte

De bitcoin heeft een nieuw recordniveau bereikt. ’s Werelds meest verhandelde cryptomunt steeg woensdag omstreeks 17.00 uur (Nederlandse tijd) tot een prijs van 109.302 dollar. Beleggers in cryptomunten waren optimistisch over de komst van nieuwe regelgeving in de Verenigde Staten voor stablecoins, oftewel digitale munten die zijn gekoppeld aan een vaste waarde.