Lichamen gevonden in auto bij zoektocht vermiste Jeffrey en Emma

De politie heeft de hele nacht onderzoek gedaan na de vondst van de auto. De politie zei dinsdagavond al wel rekening te houden „met het scenario dat het kan gaan om Jeffrey en Emma.”

Sinds gisteravond 20.30 uur zocht de politie in het water bij de Renselweg in de Groningse plaats. De woordvoerder zegt dat er geen concrete aanleiding of tip was om op deze plek te zoeken. De auto van de vader (67) was „voor het laatst gezien in de buurt van Winschoten”, daarom valt de plek binnen het zoekgebied „dat we stukje voor stukje aan het uitkammen zijn”. Een politiezoekteam te water vond de auto.

Amber Alert

De kinderen zijn sinds zaterdagmiddag vermist. Zondag is er een Amber Alert uitgegaan. De politie zei eerder al te vrezen voor het leven van Emma en Jeffrey, omdat er aanwijzingen waren dat hun vader zichzelf en de kinderen van het leven wilde beroven.

Halfbroer Roel Rubertus gaf gistermiddag een verklaring van de familie bij het gemeentehuis van Delfzijl. Hij riep op om te blijven zoeken. beeld ANP, Jilmer Postma

De familie van de kinderen riep dinsdag op om te blijven zoeken. „We missen hen zo. Het enige wat ik kan vragen: blijf alsjeblieft zoeken, geef niet op,” aldus de halfbroer.