Buurthuis Finsterwolde centrale punt rond zoektocht, ‘echt dorps’

Jeffrey (10) en Emma (8) werden door hun vader (67) meegenomen. De man is „vaste klant” in het buurthuis en zat donderdag en vrijdag nog aan de bar, zegt Dingemans. De vader zou zich toen zorgen hebben gemaakt om zijn kinderen die sinds twee maanden niet meer bij hem woonden. Hun logeerplek in Delfzijl zou volgens de vader niet geschikt zijn en hij zou hen daar weg willen hebben, zegt Dingemans. Sinds de vermissing van de drie maakt de politie zich grote zorgen over hun welzijn, er is een afscheidsbrief van de vader gevonden.

Normaal gesproken is Finnewold op maandag en dinsdag dicht, maar „speciaal hiervoor” opende Dingemans de deuren. „We hebben een grote sociale functie als buurthuis.” Ook de lokale supermarkten dragen bij. „Gisteren stelde de Spar eten en drinken beschikbaar, vandaag komt de catering van Poiesz.” Vrijwilligers kunnen vanaf het terras koffie, thee, water en een koek of appel pakken. Naderhand biedt Finnewold plek om na te praten over de zoektocht en de vermissing.