OM eist 8 jaar cel en tbs voor online-ontucht met jongens

G. vond zijn slachtoffers op een chatsite. Hij gebruikte beelden van een vrouw die hij van een andere chatsite had gehaald, zodat de jongens dachten dat ze met een vrouw te maken hadden. Het gaat om vermoedelijk tientallen slachtoffers in Nederland, van wie een beperkt deel op de aanklacht staat. Naar mogelijke buitenlandse slachtoffers is geen onderzoek gedaan, omdat de politie keuzes moest maken.

De slachtoffers waren 8 tot 16 jaar oud. G. zit sinds vorig jaar vast. Op computers en andere gegevensdragers vond de recherche kinderpornografisch beeldmateriaal.

De jongens zijn door de verdachte „gezien en gebruikt als lustobject”, aldus de officier in de onderbouwing van haar strafeis. „Helaas is dat voor veel kinderen te vaak het geval. Met alle digitale mogelijkheden is dit nog makkelijker geworden.” Volgens de officier is G. jarenlang bezig geweest. Gedragsdeskundigen hebben meerdere stoornissen bij de man vastgesteld en waarschuwen voor een matig tot hoog gevaar voor herhaling. Hun advies tot tbs met dwangverpleging nam de officier daarom over.

Uit slachtofferverklaringen blijkt dat de zaak grote impact heeft gehad op de betrokken jongens. „Ik voel me vreselijk misbruikt en schaam me kapot”, aldus een van hen.