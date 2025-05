Scheidend BBB-senator: inhoudelijke bezwaren al eerder aangekaart

Het gaat Kemperman om „vraagstukken van oorlog en vrede, het covid-beleid, inperken van vrijheden, natuur en landbouw en de wooncrisis.” In een toelichting zegt hij dat „sociale huisvesting is ingezet als politiek wisselgeld. Daar heb ik moeite mee.” Hij doelt daarbij op de bevriezing van de sociale huren die zijn partij in onderhandelingen met PVV, VVD en NSC heeft afgesproken, met grote gevolgen voor de sociale woningcorporaties.

Het Statenlid en Eerste Kamerlid sloot zich drie jaar geleden aan bij de jonge partij en ziet dat de wereld in de tussentijd is veranderd. „Cruciale vraagstukken die we toen niet eens kenden, domineren nu het politieke debat.” Kemperman heeft bij het bestuur en zijn fractieleider in de Eerste Kamer aangekaart hoe hij over die onderwerpen dacht. De afgelopen weken leidde dat tot zijn conclusie dat hij „zich steeds minder herkent in de inhoudelijke keuzes en handelwijze van BBB.”

Kemperman blijft actief in zowel de Gelderse Staten als in de Eerste Kamer. „Ik heb nog veel te melden. Ik heb na een leven als ondernemer keuzes gemaakt. Ik heb mijn bedrijf verkocht om vervolgens tijd en energie in de politiek te steken. " Hij hoopt ondanks de inhoudelijke verschillen toch nog „constructief samen te kunnen werken met BBB en andere politieke partijen” in beide gremia.