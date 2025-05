Lezersvraag: Was er ruimte voor het christelijk geloof tijdens jullie burgerlijk huwelijk?

Hoogleraar Sophie van Bijsterveld heeft niet eerder gehoord van een gemeente die de scheiding tussen kerk en staat zo strikt interpreteert en toepast als Rotterdam. Als redactie zijn we benieuwd of deze praktijk breder speelt dan alleen in Rotterdam. Heb jij een vergelijkbare ervaring als Arie en Annelie en wil je die met ons delen? Laat dit dan weten in een reactie.