Halsema: Wiegels klare taal sprak grote groepen aan

Nederland verliest met Hans Wiegel „een aimabele oud-politicus met wortels in De Baarsjes”, zegt burgemeester van Amsterdam Femke Halsema in reactie op het overlijden van de voormalige VVD-leider. Volgens Halsema vertegenwoordigde de in de Amsterdamse wijk opgegroeide Wiegel „decennialang grote groepen Nederlanders die zich aangesproken voelden door zijn klare taal”.