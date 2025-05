Brancheorganisatie geschokt door misstanden bij zorginstelling

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) laat weten „geschokt” te zijn door de berichten over vernederingen van verstandelijk beperkte cliënten van een zorginstelling in Bodegraven. „Voor respectloos en grensoverschrijdend gedrag is geen enkele plek binnen de gehandicaptenzorg”, laat de vereniging weten. De VGN noemt het wel goed dat het bestuur van zorginstelling Sirjon „hier open over is en uitgebreid onderzoek instelt om precies te achterhalen wat hier is gebeurd”.