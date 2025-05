Broekhuis breidt fietsendivisie verder uit en neemt Jansen 2wielers in Barneveld over

Broekhuis verkoopt in meer dan negentig vestigingen auto’s, bedrijfswagens, fietsen en campers. Het bedrijf is sinds 2022 actief in de fietsenbranche en heeft al meer fietsenzaken overgenomen, in onder andere Cuijk, Bilthoven en Barendrecht. Nu komen daar de twee vestigingen van de fietsspeciaalzaak in Barneveld bij. Broekhuis streeft naar een landelijk dekkend netwerk van fietsenwinkels.

Jansen 2wielers is gestart in 2008. Eric Jansen nam toen de fietsenwinkel van zijn voormalige werkgever over. Het bedrijf groeide als kool. In 2019 werd de zaak uitgeroepen tot Tweewielerwinkel van het Jaar voor Nederland en België.

In 2023 werd een tweede vestiging in Barneveld geopend, in een voormalige supermarkt. Daar richt Jansen zich op stadsfietsen en occasions, terwijl de hoofdvestiging zich specialiseert in e-bikes en fungeert als servicecenter.

Eric Jansen blijft betrokken bij de bedrijfsvoering van de beide winkels in Barneveld.