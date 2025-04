Consumentenbond waarschuwt voor nepaanbiedingen fietswinkels

Medewerkers van de bond deden zich voor als potentiële kopers van een fiets. Ze stelden vast dat op websites regelmatig nepaanbiedingen worden geplaatst. Van de dertig fietsenwinkels die werden benaderd, gebruikte de helft misleidende trucs.

Daarbij ging het vooral om grotere aanbieders. Gedacht moet worden aan nepkortingen en onjuiste op=op-acties. De onderzoekers ontdekten dit soort praktijken onder meer bij Fietsonline.com, de Fietsvoordeelshop, Superfietsen en 12GO Biking.

Adviesprijs

Een veel voorkomende truc is het geven van korting op de adviesprijs. Zo geeft Fietsenwinkel.nl zogenaamd 260 euro korting op de Cortina E-Lett elektrische herenfiets van 2599 euro. Maar de fiets staat bij deze winkel al maanden voor 2339 euro te koop. De genoemde 2599 euro blijkt dan ook de adviesprijs te zijn.

Eric Jansen van Jansen 2wielers uit Barneveld beaamt dat er aanbieders zijn die in sommige gevallen dubieus te werk gaan, maar vindt de conclusies van de Consumentenbond deels onterecht, bijvoorbeeld in het geval van de Cortina. „De huidige opschudding is een beetje overdreven. Er wordt nu eenmaal gewerkt met adviesprijzen, en als een bedrijf daar korting op geeft, mag daar wat mij betreft mee worden geadverteerd.”

„Er zijn mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is” Eric Jansen van Jansen 2wielers

Er gaan nog andere dingen mis. Zo werkte webwinkel 12GO Biking met een aftellend klokje. Dat suggereert dat van een bepaalde fiets nog maar enkele exemplaren beschikbaar zijn. Maar een medewerker van de Consumentenbond ontdekte dat een zogenaamd uitverkochte fiets toch gewoon besteld kon worden.

Eric Janssen: „Iemand kan het gevoel krijgen dat hij snel moet reageren, omdat hij anders misgrijpt, maar dat soort grote handelaren kan vaak makkelijk extra bestellingen bij de leverancier plaatsen.”

Weer groei

Vorig jaar ging het niet zo goed met de fietsenverkoop. Dat kan invloed hebben op het voeren van acties. Sinds 2020 is er in Nederland sprake van een daling van het aantal verkochte fietsen, met een uitzondering in 2023, toen er sprake was van een stijging van ongeveer 1 procent. Vorig jaar daalde het aantal verkochte fietsen met 7 procent naar 858.126 exemplaren.

Eric Jansen van Jansen 2wielers, beeld RD

Eric Janssen herkent dat. „Vorig jaar stond ook bij ons de verkoop onder druk, maar inmiddels zien we weer groei. Er was tijdelijk een overschot aan fietsen, doordat er meer werden gemaakt dan verkocht. Fabrikanten hebben hun productie inmiddels verlaagd, waardoor de levertijden weer oplopen.”

Hij merkt dat consumenten gevoelig zijn voor aanbiedingen van webwinkels. „Er zijn mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is. Die letten alleen op de prijs, maar beseffen niet dat het bij de aanschaf van een nieuwe fiets om veel meer gaat. Zeker een elektrische fiets is een product dat nazorg nodig heeft.”

Eerlijk verhaal

Bezoekers van Jansen 2wielers vragen soms ook om een scherpe prijs. Jansen: „Dat snappen we natuurlijk, maar wij vertellen ze een eerlijk verhaal. Wie bij ons koopt, betaalt misschien iets meer dan bij een webwinkel, maar krijgt daar ook meer voor. Dan denk ik aan een gratis eerste beurt en betere inruilmogelijkheden, maar zeker ook aan het onderhoud. Bestel je via internet, dan moet je daar in feite zelf voor zorgen, want winkels geven terecht voorrang aan hun eigen klanten. Voor je het weet, levert dat een hoop problemen op. Mensen begrijpen dat. Acht van de tien mensen die onze zaak bezoeken, gaan daarom ook met ons in zee.”