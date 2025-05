Zoektocht naar Jeffrey en Emma gaat verder in Groningen

De woordvoerder weet niet of de zoektocht alweer is opgestart. Deze werd maandagavond voor het donker gestaakt. Volgens hem hebben burgers zich dinsdagochtend gemeld bij het coördinatiepunt in het dorpshuis om te helpen zoeken. Of zij ook weer worden ingezet, kan hij niet zeggen.

Een lid van het Veteranen Search Team zei in het WNL-programma Goedemorgen Nederland dat het veteranenteam dinsdag met zeventig à tachtig mensen meezoekt. „We gaan zo systematisch mogelijk te werk. Je wil niets overslaan, maar het is ook niet te doen om elke vierkante centimeter van Groningen en daarbuiten te doorzoeken.” Daarom moet het team zijn middelen volgens hem zo effectief mogelijk inzetten. „En als mensen een gebied ingaan, slaan ze echt niets over. Je wil niet degene zijn die iets mist.”

De kinderen zijn zaterdagmiddag meegenomen uit Beerta door hun vader. Zondag ging een amber alert uit voor de vermissing. Naar aanleiding van onder meer een gevonden brief van de vader, vreest de politie voor de levens van de kinderen.

De auto van de vader, een grijze Toyota Avensis, werd voor het laatst gezien in de buurt van de A7 in Winschoten. Op matrixborden langs wegen wordt gevraagd uit te kijken naar de auto.