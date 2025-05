Politie Bonaire krijgt vanaf september veel mensen erbij

De NSC-bewindsman zei dinsdag in de Tweede Kamer dat sinds februari de Nederlandse politie bijspringt met 10 fte. De marechaussee doet dat met 2 fte. Op die manier moet de politie beter bereikbaar blijven. In de Staat van de Rechtshandhaving kwam vorige week naar buiten dat het noodnummer op Bonaire niet altijd bereikbaar is en dat noodhulp niet altijd beschikbaar is.

NSC-Kamerlid Faith Bruyning noemt veiligheid een kerntaak van de overheid. „Als we niet kunnen garanderen dat hulpdiensten aanwezig zijn, verzaken we collectief. Hoe hebben we dit als rijksoverheid toegestaan?” Struycken ging niet in op deze vraag, maar gaf aan wat gaat veranderen.