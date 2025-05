Steun wet over motorclubverbod onzeker in senaat, BBB twijfelt

Het wetsvoorstel dat de minister de bevoegdheid geeft om organisaties als criminele motorclubs te verbieden, is niet verzekerd van steun in de Eerste Kamer. PvdA was een van de initiatiefnemers van het voorstel, maar heeft zich in de gezamenlijke fractie met GroenLinks tegen het plan gekeerd. De grootste senaatsfractie BBB uitte tijdens het debat over het plan grote twijfels over nut en noodzaak.