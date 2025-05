Politie vreest voor leven ontvoerde kinderen Emma en Jeffrey

De politie zegt te vrezen voor het leven van de ontvoerde kinderen Emma en Jeffrey. Er zijn volgens de politie aanwijzingen dat hun vader zichzelf en de kinderen van het leven wil beroven. „Dat vermoeden we onder meer omdat er een brief is gevonden die door de verdachte is geschreven”, meldt de politie. „Deze brief geeft aanleiding om te denken dat de kinderen in levensgevaar verkeren.”