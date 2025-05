BBB-senator en Statenlid verlaat fractie, houdt zetels

„De BBB-fracties betreuren zijn beslissing, maar kunnen niet anders dan zijn keuze accepteren”, schrijft de partij. „De Senaatsfractie en de provinciale fractie in Gelderland pakken zijn werk op. Wij wensen de heer Kemperman verder succes.”

De BBB blijft in de senaat de grootste partij met vijftien zetels. De coalitie met PVV, VVD en NSC had hier al geen meerderheid, die laatste partij is in de Eerste Kamer niet vertegenwoordigd. In de Gelderse Provinciale Staten gaat de BBB van veertien naar dertien zetels.

De pagina over Kemperman op de website van BBB is inmiddels offline gehaald. Kemperman en zijn voormalige partij waren niet direct bereikbaar voor een reactie.