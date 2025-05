Presidium houdt spoedvergadering over zaak-Arib

Het presidium van de Tweede Kamer houdt dinsdag een spoedvergadering over de gebeurtenissen rond oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Dat bevestigt een ingewijde na berichtgeving door de Volkskrant. Aanleiding voor de bijeenkomst is informatie die naar voren kwam in de strafzaak tegen een voormalig persvoorlichter.