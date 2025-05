Vermiste kinderen mogelijk ontvoerd, naam en foto vader verspreid

De twee zijn sinds zaterdagmiddag 17 mei ongeveer 15.30 uur vermist. Er zijn zorgen over hun welzijn, zei de politie eerder. Mogelijk zijn ze vertrokken in een grijze Toyota Avensis met kenteken 77-NLV-4.

De politie heeft een onderzoeksteam opgezet dat zoekt in een „heel groot, breed gebied”. Daarbij wordt ook gezocht in Duitsland, omdat Beerta in de grensregio ligt. „Het terugvinden van de twee kinderen is momenteel de hoogste prioriteit in ons onderzoek”, aldus de politie.