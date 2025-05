Kamer niet gerust op betaalbaarheid stadsverwarming in nieuwe wet

De prijs voor stadswarmte is nu gebaseerd op de gasprijs. In de praktijk betalen gebruikers vaak meer dan wanneer ze hun huis met een cv-ketel zouden verwarmen. In een nieuw stelsel wordt de prijs gebaseerd op de kosten van de leverancier.

Partijen van links tot rechts in de Kamer zijn kritisch op de nieuwe regels over de prijzen. Zo is VVD’er Silvio Erkens bezorgd dat er grote onderlinge verschillen zitten tussen verschillende gemeenten of regio’s. Die zorg deelt Sandra Beckerman van de SP. PVV’er Alexander Kops zegt dat een regeling op basis van kosten „heel redelijk klinkt, maar hoe die kosten in de toekomst uitpakken, dat weten we niet”.

In dezelfde wet wordt ook geregeld dat nieuwe warmtenetten deels in handen komen van overheden. Op die manier hoopt klimaatminister Sophie Hermans de kosten voor stadsverwarming te drukken. Momenteel zijn de warmtenetten grotendeels in handen van commerciële partijen die een monopoliepositie hebben op het net dat ze hebben aangelegd.

In het debat tekent zich wel een meerderheid voor het wetsvoorstel af. Naast regeringspartijen VVD en NSC zijn ook oppositiefracties ChristenUnie, D66, GroenLinks-PvdA en SP in principe positief dat overheden de taak van stadsverwarming op zich nemen. BBB en PVV zijn een stuk kritischer. Zij hebben er vooral geen vertrouwen in dat overheidsingrijpen in de levering van warmte een succes zal zijn.