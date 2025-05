Is NSC-minister Judith Uitermark bang voor de PVV?

In de podcast Bellen met Den Haag legt politiek redacteur Jakko Gunst uit dat deze wens bij NSC nog altijd springlevend is, maar dat minister Judith Uitermark van deze partij, die verantwoordelijk is voor de wet, dit eenvoudigweg niet al te hard kan spelen omdat zij onder de knoet zit van Wilders.

Een tweede onderwerp dat Jakko bespreekt, gaat over euthanasie bij jongere psychiatrische patiënten. Het aantal euthanasiemeldingen over deze groep is in de afgelopen vijf jaar sterk gestegen en dat geldt al helemaal voor het aantal euthanasieverzoeken. In juni debatteert de Tweede Kamer over de vraag of de Tweede Kamer het aanscherpen van de euthanasiewet moet overwegen. Omdat het nog maar de vraag is wat de uitkomst van dit debat zal zijn, organiseerden D66 en VVD een rondetafelgesprek met deskundigen. NSC pleitte er destijds bij monde van Kamerlid Rosanne Hertzberger voor om kritisch te kijken naar het criterium ”uitzichtloos lijden”. Opvallend was dat de deskundigen die door D66 en de VVD werden uitgenodigd op één na allemaal aangaven dat er niks aan de hand is met de huidige euthanasiewet.

Als laatste komt de nieuwe pensioenwet aan de orde. Deze wet is aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer, maar NSC-kamerlid Agnes Joseph wil deze wet openbreken. Ze vindt dat iedereen die pensioen opbouwt, zelf mag bepalen of het al opgebouwde pensioen wel of niet meegaat in het nieuwe stelsel. Andere deskundigen vinden het volstrekt onwenselijk om deze vrijheid nu alsnog in de wet op te nemen. In hun ogen ondergraaft dat de solidariteitsgedachte die ten grondslag ligt aan het pensioenstelsel. Ook wijzen ze erop dat zoiets de uitvoering zeer bemoeilijkt.