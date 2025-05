Huurbevriezing alleen voor woningen van corporaties

Het kabinet besloot vrijdag op voorstel van minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om een wet die dit regelt voor advies naar de Raad van State te sturen. Er is haast bij geboden, omdat de wet voor 1 juli aanstaande door de Tweede en Eerste Kamer aanvaard moet zijn. De bewindsvrouw twijfelt of de wet 1 juli kan ingaan.

Dat degenen die een sociaal huurhuis bewonen dat eigendom is van een particulier toch te maken kunnen krijgen met huurverhoging, is een tegenvaller voor de regeringscoalitie. Tijdens overleggen over de Voorjaarsnota heeft de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB besloten om alle sociale huren de komende twee jaar te bevriezen. De huurbevriezing gaat nu dus alleen gelden voor degenen die een woning huren die in bezit is van een woningcorporatie.

Keijzer erkent dat dit verschil niet rechtvaardig aanvoelt, maar volgens haar is het niet mogelijk om particuliere verhuurders hun inkomsten af te nemen. Particuliere verhuurders hebben zo’n 350.000 huurwoningen in hun bezit.

Een andere onzekerheid is de compensatie voor de woningcorporaties. Die lopen miljarden euro’s aan inkomsten mis. De komende weken gaat de bewindsvrouw zoeken naar compensatiemogelijkheden. De corporaties, die samen zo’n 1,5 miljoen sociale huurwoningen in bezit hebben, zeggen dat ze daardoor minder nieuwe woningen kunnen bouwen en minder woningen kunnen verduurzamen. De corporaties hebben al gedreigd om naar de rechter te stappen vanwege schending van gemaakte afspraken.