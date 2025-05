Nieuwe deal met VK ‘goed nieuws voor Nederlandse vissers’

„Het is goed voor onze bestaanszekerheid dat we toegang houden tot de Britse wateren”, zegt Meun over de verlenging van de volgend jaar aflopende deal. „We hoorden berichten dat het zou gaan om een verlenging van zeven jaar of opnieuw met vijf jaar, maar dan kunnen we met deze twaalf jaar wel een heel mooi stukje vooruit.”

Door het vorige akkoord, na de Brexit, moesten de Nederlandse vissers een deel van hun visrechten in Britse wateren inleveren. „Dat was een hele slechte deal en daar hebben we een hele hoge prijs voor betaald. We hoeven nu geen extra quota in te leveren”, reageert Meun.