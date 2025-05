Goudprijs stijgt, dollar daalt na verlaging van kredietrating VS

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) steeg met bijna 2 procent tot ongeveer 3244 dollar. De dollar daalde ongeveer 1 procent in waarde ten opzichte van de euro. Een zwakkere dollar is doorgaans gunstig voor goud omdat het edelmetaal, dat in dollars wordt afgerekend, daardoor goedkoper wordt voor kopers in andere valuta.

Goud, dat in onzekere tijden als een veilige belegging wordt gezien, is dit jaar al ongeveer een kwart duurder geworden. Vorige maand bereikte de goudprijs nog een recordniveau van meer dan 3500 dollar door zorgen over de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. Afgelopen week viel de goudprijs echter flink terug na het akkoord tussen China en de VS om de wederzijdse hoge importheffingen tijdelijk te verlagen.

Door de ratingverlaging van Moody’s behoren Amerikaanse staatsleningen niet meer tot de veiligst denkbare beleggingen ter wereld. In de afgelopen jaren raakten de VS al de hoogste rating kwijt bij kredietbureaus S&P en Fitch. Een lagere rating maakt het voor de Amerikaanse overheid moeilijker om tegen gunstige rentes geld te lenen. Beleggers eisen namelijk een hogere rente als ze er minder zeker van zijn dat ze hun geld terugkrijgen.