RMU pleit voor aanpak stille armoede

De nota werd vrijdag tijdens de algemene ledenvergadering overhandigd aan wethouder Bernard van den Belt uit Kampen. Van den Belt zet zich in zijn gemeente sterk in voor kansengelijkheid. Zelf is hij opgegroeid in een omgeving waarin het niet vanzelfsprekend was om kansen te krijgen, en dat heeft hem gevormd. Om die reden gelooft hij in een overheid die dicht bij de burger staat en toegankelijk is, zodat beleid niet iets abstracts blijft, maar impact heeft op het dagelijks leven van mensen.

Onzekerheid

Tijdens de overhandiging benadrukte RMU-bestuurder Eibert Spaan het belang van rechtvaardige arbeid en bestaanszekerheid, met bijzondere aandacht voor mensen die in stilte moeten leven met geldzorgen. „In onze gesprekken met leden zien we hoe werkdruk, onzekerheid en structureel te lage inkomens diepe sporen trekken in gezinnen. De RMU wil op basis van Bijbelse waarden een stem geven aan hen die vaak ongehoord blijven.”

De nota vormt het uitgangspunt voor de inzet van de RMU aan cao-tafels, in beleidsadviezen en in het maatschappelijke debat. De nadruk ligt dit jaar op het aanpakken van stille armoede, het versterken van werk- en inkomenszekerheid, en het doorbreken van blokkades voor mensen die vanuit een uitkering willen terugkeren naar betaald werk. Jan Schreuders, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid: „We zetten in op versterking van inkomenspositie én menswaardige arbeidsrelaties.”

Stille armoede is volgens hem een onzichtbaar maar hardnekkig probleem. „De inzet van de RMU is gericht op het verbeteren van inkomens. Ook willen we de sociale zekerheid toegankelijker maken en recht doen aan de werkelijke draagkracht van mensen.”

Bestuurder Eibert Spaan van de RMU toont de nota Arbeidsvoorwaardenbeleid. beeld RMU

Flexibele contracten

In de nota vraagt de RMU nadrukkelijk aandacht voor alleenstaande ouders, ouderen zonder aanvullend pensioen en werkenden met flexibele contracten. Schreuders: „We pleiten onder meer voor een verhoging van het minimumloon, een verplichte pensioenregeling voor zelfstandigen, maar ook voor het doorbreken van schijnzelfstandigheid en een eerlijke belastingdruk voor eenverdieners.”

Ook de rol van de overheid komt nadrukkelijk aan bod. De RMU roept het kabinet op om de stap te zetten van beleid naar uitvoering. „Voor veel burgers is het systeem te ingewikkeld geworden. Of het nu gaat om toeslagen, arbeidsongeschiktheid of parttime werken naast een uitkering, mensen lopen vast. Dat moet anders. Sociale zekerheid moet recht doen, niet ontmoedigen.”