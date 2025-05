Topman Nvidia ontkent omleiding chips om exportbeperkingen China

„Er is geen bewijs van enige omleiding van AI-chips. Dit zijn enorme systemen”, zei hij tegen persbureau Bloomberg in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Hij noemde als voorbeeld een product van Nvidia dat volgens hem bijna twee ton weegt. „Dat stop je niet zomaar in je zak of rugzak”, voegde hij daaraan toe.

In januari meldden ingewijden aan Bloomberg dat het Witte Huis en opsporingsdienst FBI gaan onderzoeken of de Chinese AI-chatbot DeepSeek tussenpersonen in Singapore heeft ingezet om Nvidia-chips te kunnen bemachtigen. Ook in Singapore is een onderzoek gestart.