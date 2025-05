Europese Investeringsbank geeft miljardensteun aan techstart-ups

EIB-president Nadia Calviño stelt tegenover de Duitse krant Handelsblatt dat dit het grootste programma ooit is dat zich exclusief richt op de ondersteuning van innovatie en technologisch leiderschap in Europa. Met die 70 miljard euro financiert de bank bedrijven en onderzoeksprojecten „van idee tot beursgang”. Ook moet het initiatief ervoor zorgen dat private investeerders meer geld steken in projecten en start-ups en dat er financiële steun komt als een oprichter vertrekt of durfinvesteerders hun belangen verkopen aan grotere Amerikaanse investeerders.

De Europese Unie wil vanwege het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump en de onzekerheden die dit heeft veroorzaakt onafhankelijker worden van de VS. Ook heeft de Amerikaanse regering vele miljoenen dollars aan onderzoekssubsidies voor universiteiten geschrapt of bevroren. Calviño ziet in Trumps beleid een kans voor Europa om talent, investeringen en kapitaal aan te trekken en internationale investeerders tonen al interesse in Europa.

Het plan moet nog worden goedgekeurd door de raad van gouverneurs. Die bestaat uit de ministers van Financiën van de 27 lidstaten van de EU. Calviño hoopt dat zij volgende maand instemmen met het initiatief.