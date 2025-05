Oud-topman ASML: Europa kan techachterstand met VS verkleinen

Peter Wennink, de oud-topman van ASML, denkt dat Europa de achterstand op techgebied met de Verenigde Staten kan verkleinen. Daarvoor is volgens hem wel simpelere regelgeving en een beter werkende kapitaalmarkt nodig. „Als we die zaken goed krijgen en voldoende samenwerken, kunnen we echt wel grote innovaties in Europa tot stand brengen”, zegt hij in een interview met het Belgische dagblad De Tijd.