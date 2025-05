Worden we armer nu de lonen minder snel stijgen?

Je zult maar kok of serveerster zijn. Vorig jaar werden in sommige cao’s, zoals die voor de horeca en de onroerendgoedsector, loonsverhogingen van meer dan 10 procent afgesproken. Gemiddeld stegen de salarissen met 6,5 procent, het hoogste percentage sinds 1982.

Daar waren meerdere aanleidingen voor. Allereerst speelde de krapte op de arbeidsmarkt een grote rol. Werkgevers waren bereid om hun mensen meer te betalen, om ze aan zich te binden.

Gematigde loonontwikkeling kan ervoor zorgen dat de inflatie wat gaat afnemen

Omslag

Daarnaast eisten de vakbonden in de cao-onderhandelingen compensatie vanwege de hoge inflatie. Dat was logisch, want sinds de coronatijd is de geldontwaarding in Nederland hoog. Niet alleen in vergelijking met het verleden, maar ook als naar andere Europese landen wordt gekeken. Met andere woorden; de prijzen van onder meer boodschappen en andere basisbehoeften stegen fors, iets wat weinig mensen zal zijn ontgaan.

In 2025 is er op het gebied van loonsverhogingen sprake van een omslag. Elke maand wordt er een aantal nieuwe cao’s afgesloten, en de daarin afgesproken salarisstijgingen worden inmiddels minder. In maart zat het percentage op 4,4 procent, in april op 3,8 procent.

Minder vacatures

In de afgelopen maand werden 23 cao’s afgesloten, voor ongeveer 80.000 werknemers, blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN. Die 3,8 procent op jaarbasis is minder dan de huidige inflatie, die in april op 4,1 procent uitkwam.

Een belangrijke reden voor deze daling is het afnemen van de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn minder vacatures dan vorig jaar en de werkloosheid loopt licht op.

De rekensom lijkt snel gemaakt: zodra de inflatie hoger wordt dan de stijgende lonen, gaat de gemiddelde Nederlander erop achteruit. Zo is het echter niet helemaal.

Momentopname

Allereerst hebben we het over een momentopname. De gemiddelde verwachte loonstijging voor 2025 ligt hoger dan de uitkomsten van april. Onder meer ABN AMRO verwacht dat de stijging over het hele jaar uiteindelijk rond de 5 procent zal uitkomen.

Daarnaast kan een meer gematigde loonontwikkeling ervoor zorgen dat de inflatie de komende tijd eindelijk wat gaat afnemen. Ondernemers die hun personeel meer salaris geven, betalen dat in veel gevallen door hun prijzen te verhogen. Kleinere loonstijgingen kunnen er daardoor aan bijdragen dat goederen en diensten betaalbaar blijven.

Hoeveel kost een bezoek aan de kapper tegenwoordig?

Dat laatste zou goed zijn voor de Nederlandse bedrijven. Hun concurrentiepositie wordt er sterker door. Het is eveneens positief nieuws voor de consument. Veel mensen klagen steen en been vanwege de gestegen prijzen, en zullen een stabilisatie toejuichen.

Pannenkoeken

Vooral in sectoren waarin de prijzen voor een groot deel worden bepaald door de personeelskosten, betaalt de klant alsmaar meer. Zo moet de eerder genoemde salarisverhoging van meer dan 10 procent in de horeca door iemand worden betaald, namelijk door het echtpaar dat op een terrasje koffie bestelt, en door het gezin dat pannenkoeken gaat eten.

Dit speelt in vrijwel alle arbeidsintensieve sectoren. Schakel maar eens een klusjesman in, of neem een taxi. Of iets wat bijna iedereen aangaat; hoeveel kost een bezoek aan de kapper tegenwoordig? Juist omdat dit soort dingen, net als de dagelijkse boodschappen, nog sneller duurder worden dan andere producten, lijkt de inflatie voor veel burgers nog hoger dan die al is.

De kans is reëel dat kleinere salarisverhogingen ervoor zullen zorgen dat met name veel basisbehoeften minder snel in prijs zullen stijgen. En dat zou consumenten het gevoel kunnen geven dat de waarde van hun euro’s beter op peil blijft.

Zeker is dat niet. De inflatie is van meer zaken afhankelijk, onder andere van internationale ontwikkelingen. Maar we kunnen zeker niet stellen dat de gemiddelde Nederlander er in 2025 financieel op achteruit zal gaan. Zo verwacht ABN AMRO juist een bescheiden koopkrachtverbetering, en als de economie niet verslechtert, lijkt die er inderdaad in te zitten.