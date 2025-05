Israël intensiveert aanvallen op Gaza

Volgens Israëlische media nam zowel de luchtmacht als de marine aan de aanvallen deel. Die concentreerden zich donderdag vooral rond de zuidelijke stad Khan Younis en het noordelijk gelegen Jabalia. Daarbij kwamen volgens bronnen in Gaza, die ook door de Israëlische legerradio en door nieuwszender Al Jazeera werden geciteerd, zeker 115 Palestijnen om het leven. Volgens Israël waren Hamasterroristen het doelwit. Het door Hamas gerunde ministerie van Volksgezondheid stelt dat het vooral om vrouwen en kinderen ging.

Dagblad The Times of Israel meldde vrijdagmorgen dat ook tanks oprukken naar Beit Lahiya, in het noorden van de Gazastrook. De aanvallen lijken de opmaat voor de intensieve hervatting van de oorlog waarmee Israël heeft gedreigd als Hamas niet deze week akkoord gaat met de vrijlating van gijzelaars. De Israëlische regering wilde met een grootschalig offensief in elk geval wachten tot de Amerikaanse president Donald Trump zijn bezoek aan het Midden-Oosten heeft beëindigd. Trump vertrekt vrijdag weer naar Washington.

De aanvallen van donderdag vielen samen met de Arabische herdenking van de ”Nakba” –de Ramp–, zoals zij de verdrijving van honderdduizenden Arabische inwoners van het toenmalige Palestina tussen 1947 en 1949 betitelen. Velen van hen gaven destijds overigens gehoor aan een oproep van hun eigen leiders om hun woonplaats te verlaten.

Ook in Nederland hadden donderdag herdenkingen van de Nakba plaats, onder andere met een bijeenkomst in de Dominicuskerk in Amsterdam. De dag daarvoor herdacht Israël de oprichting van de Joodse staat in 1948.

Humanitaire hulp

Het plan van een nieuwe, door de Verenigde Staten gesteunde humanitaire organisatie in Gaza is niet in lijn met de basisprincipes van de Verenigde Naties, zei een woordvoerder van de VN donderdag. De Gaza Humanitarian Foundation (GHF) wil hulp in Gaza distribueren vanuit beveiligde distributiepunten, maar de VN zullen daar niet aan deelnemen.

Volgens de woordvoerder voldoet dit distributieplan onder meer niet aan de principes van „onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid”. Er is nog weinig bekend over de nieuwe organisatie, die gesteund wordt door de VS.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde vorige week aan dat GHF met een distributieplan zou komen. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis het overgrote deel van de internationale hulp stopgezet.

De VN wezen er donderdag opnieuw op dat er een plan klaarligt. „Er staan vrachtwagens klaar met meer dan 171.000 ton voedsel, naast andere levensreddende voorraden. Die kunnen vertrekken zodra Israël de poorten opent.”