Vrijdag gesprekken tussen Oekraïense en Russische delegaties

Aanvankelijk moesten de besprekingen donderdag al beginnen, maar het bleef lang onduidelijk op welk niveau gesproken zou worden. De Turken hebben donderdagavond al wel een gesprek gehad met de Russische afvaardiging. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky kondigde pas aan het eind van de middag aan wie zijn land zouden vertegenwoordigen bij de gesprekken.

De Oekraïense delegatie wordt geleid door minister van Defensie Roestem Oemjerov. Hij is een ervaren onderhandelaar die eerder deals heeft gesloten met de Russen. Oemjerov is een Krim-Tataar, een islamitische minderheid van de Krim. Zijn aanstelling als minister in 2023 werd gezien als teken dat Kyiv niet van plan was om dat schiereiland op te geven aan de Russen.