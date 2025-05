Belgisch parlement schrapt plannen om te stoppen met kernenergie

In 2003 besloot de toenmalige regering dat uiterlijk in 2025 alle kernreactoren moesten sluiten. Die datum werd door de oorlog in Oekraïne voor bepaalde centrales uitgesteld.

De regering van premier Bart De Wever wil juist weer meer inzetten op kernenergie bij de energietransitie. Het moet nu ook weer mogelijk worden om nieuwe kerncentrales te bouwen. Ook zouden in het verleden gesloten reactoren in principe weer opnieuw geopend kunnen worden.

De plannen van De Wever konden op veel steun rekenen in het parlement. 102 mensen stemden voor de nieuwe regels en slechts 8 waren tegen. 31 parlementariërs onthielden zich van stemming.