Poetin ontslaat commandant van de landmacht

De 70-jarige Saljoekov is een van de belangrijkste militaire leiders van Rusland in de oorlog in Oekraïne en staat op de sanctielijst van de Europese Unie. Hij stond sinds 2014 aan het hoofd van de landmacht en leidde in die hoedanigheid ieder jaar de militaire parade op de Dag van de Overwinning. Dat deed hij ook vorige week nog.

Saljoekov is een van de hoogste militairen die ontslagen zijn sinds de invasie in Oekraïne. Hij zal nu de naaste collega worden van Sergej Sjojgoe, de voormalige minister van Defensie die vorig jaar ook al moest vertrekken. Sjojgoe is nu de secretaris van de Veiligheidsraad.

Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Saljoekov wordt.