Gemengde reacties in Flevoland op kabinetsplan Lelystad Airport

„Nederland heeft heel weinig ruimte, niet alles is inpasbaar”, zegt NMF-directeur Vera Dam. „Rond Lelystad Airport ligt topnatuur, een mooi recreatiegebied en er is woningbouw gepland.” Ze pleit ervoor om de F-35’s, die voor veel geluidsoverlast zorgen, in het buitenland te stationeren. „Versterking van defensie is eigenlijk een Europees probleem en Nederland is een heel klein landje, waar we veel ruimtelijke opgaven moeten inpassen.”

LTO-regiobestuurder Arnold Michielsen zegt dat boeren „tweeledig” naar de ontwikkelingen kijken. „Ze kunnen straks passagiers van voedsel voorzien en aannemerswerk doen, zoals maaiwerkzaamheden op en om het vliegveld. Maar de dieren in de stallen en op het land gaan enorm veel last hebben van de herrie van de F-35’s. Ze kunnen op hol slaan of uitbreken.”

De Natuur- en Milieufederatie wijst erop dat Lelystad Airport nog steeds niet de natuurvergunning heeft die nodig is voor de commerciële luchtvaart. De Schiphol Group, eigenaar van het vliegveld, heeft in 2020 een vergunning aangevraagd. Het is de bedoeling dat ‘Lelystad’ jaarlijks 10.000 vakantievluchten overneemt van Schiphol. „We gaan goed kijken wat er straks op papier staat”, zegt Dam. In de Tweede Kamer is op dit moment geen meerderheid voor het openen van Lelystad Airport voor commerciële vluchten.