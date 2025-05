Autoriteit: woonomstandigheden in gevaar door huurbevriezing

Als de huren niet omhoog mogen, kunnen woningcorporaties miljarden minder lenen om te investeren in nieuwbouw, verduurzaming en onderhoud. „Dat kan betekenen dat schimmelproblematiek waar je last van hebt, niet of later zal worden opgelost”, zegt afdelingshoofd Maarten van Heugten. „Of dat de woningcorporatie over een keuken of badkamer die uit elkaar valt, zegt: daar moet je nog drie jaar mee doen.”

„Dit heeft voornamelijk gevolgen voor de oudere woningen van slechte kwaliteit, met de laagste huren”, schrijft de Aw. Daarin wonen veelal huurders met de laagste inkomens.

De coalitiepartijen besloten vorige maand tijdens het overleg over de voorjaarsnota de sociale huren te bevriezen. Ze spraken daarbij ook af dat er ongeveer een miljard euro aan compensatie komt, maar dat is volgens de corporaties bij lange na niet genoeg. De Aw ging bij haar berekeningen niet uit van compensatie.

Woonminister Mona Keijzer (BBB) is het coalitieplan nog aan het uitwerken en belooft daarbij het signaal van de Aw mee te nemen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. „Ik herken de analyse en deel de zorgen die naar voren komen uit deze zienswijze.”

Ongeveer een miljoen huishoudens gaan er door de huurbevriezing gemiddeld 21 euro per maand op vooruit, becijfert de Aw. Bij nog eens 670.000 huurders is dat gemiddeld 42 euro per maand. Bij scheefhuurders die eigenlijk te veel verdienen om voor hun woning in aanmerking te komen, ligt dit bedrag hoger. Volgens RTL werkt Keijzer aan een voorstel om bij hen de huren toch te laten stijgen.

Hoeveel mensen precies last zullen hebben van slechtere woonomstandigheden, kan Van Heugten niet zeggen. „Wat we zeker weten, is dat corporaties er met de huurbevriezing niet aan ontkomen om aan de knoppen van verduurzaming en onderhoud te draaien.” Corporaties wijzen erop dat verduurzaming ook stookkosten scheelt.