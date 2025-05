Bedrijven Rotterdamse haven bezorgd om leveringszekerheid stroom

Bedrijven in de Rotterdamse haven maken zich zorgen over de leveringszekerheid van elektriciteit. Ze vrezen dat de situatie nog ernstiger is dan netbeheerder TenneT donderdag in een rapport schetste. „Op basis van de TenneT-monitor en wat wij horen van leden verwachten we dat de situatie al veel eerder dan 2030 zeer kwetsbaar wordt als we nu niet in actie komen”, zegt Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor de bedrijven in de haven.