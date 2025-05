Hoe dek ik mij in tegen een stroomstoring zoals in Spanje?

Naar mijn mening is de vraag niet of, maar wanneer hier een grote stroomstoring plaatsvindt. Nederland heeft decennialang een van de meest betrouwbare elektriciteitsnetten ter wereld gehad, maar dat is aan het veranderen. Netbedrijven hebben lang geleden al aangegeven dat het net verzwaard moet worden, maar daar is toen geen gehoor aan gegeven. Met de plannen voor nog meer elektrisch vervoer en de toename van het aantal warmtepompen en zonnepanelen, is het te verwachten dat het een keer fout zal gaan.

De veiligheidsmarges van de elektrische infrastructuur waren altijd ruim, maar worden steeds kleiner. Dit komt door de druk, die van alle kanten wordt uitgeoefend om het maximale uit het elektriciteitsnet te halen. Het tempo van netverzwaring houdt geen gelijke tred met de toegenomen vraag. Dit is mede het gevolg van de politieke druk om duurzaamheidsdoelen te halen.

Monteurs plaatsen een hybride omvormer met een noodstroomvoorziening. beeld Altilia, Richard Sterkenburg

Wanneer u een noodstroomvoorziening overweegt, moet u eerst bepalen wat u bij stroomuitval minimaal werkend wilt houden en voor hoelang. Ik schreef daar al eerder over. ’s Zomers is het bijvoorbeeld belangrijk dat bij een langdurige stroomstoring de koelkast blijft draaien. En in de winter moet onder meer de cv-ketel, als u die nog hebt, blijven werken.

Jan Zijderveld. beeld Cees van der Wal

Als u zonnepanelen hebt, houd er dan rekening mee dat de omvormer bij uitval van de stroom ook uitschakelt. Dit kunt u ondervangen als u een installatie aanschaft met een hybride omvormer en een thuisaccu, die voorziet in dit soort calamiteiten.

Omvormers gaan tussen de tien en vijftien jaar mee. Is uw omvormer rond de tien jaar oud, dan is het wellicht een idee om deze te vervangen door een versie die een noodstroomvoorziening heeft en automatisch omschakelt als de stroom uitvalt.

Steeds meer leveranciers van omvormers ondersteunen bovendien de mogelijkheid om op basis van de elektriciteitsprijzen uw omvormer te beïnvloeden. Daarmee kunt u de teruglevering van energie verminderen of zelfs stopzetten, bijvoorbeeld als uw accu vol is. Dit is gezien de huidige problematiek rond de terugleverkosten een aanrader. Zo voorkomt u dat u geld moet betalen als de stroomprijs negatief is. Sommige energieleveranciers geven zelfs een vergoeding voor het afschakelen.

Er zijn ook kleine thuisaccu’s te koop met een stekker en een extra stopcontact, dat u bij uitval van de stroom kunt gebruiken. Hier kunt u uw zonne-energie in opslaan. Na zonsondergang kunt u met die accu uw verlichting en koelkast van energie voorzien. De kosten hiervan zijn aanmerkelijk lager, maar u moet bij stroomuitval wel de stekker van –bijvoorbeeld– uw koelkast in die accu steken.

De auteur is energieadviseur.