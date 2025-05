AFP: ondernemers Rome rekenen op veel toeristen uit VS door paus

„We zijn erg blij, het is geweldig voor de zaken”, vertelde restauranteigenaar Cristiano Bolognesi tegen AFP. Amerikanen „geven niet meer zoveel uit als vroeger, maar ze hebben nog steeds dollars. Ik denk dat we de impact in de komende maanden zullen merken”, zei hij.

Stefano Corbari, hoofd van de federatie van reisbureaus rond Rome, liet aan AFP weten dat het Amerikaanse toerisme „momenteel goed loopt”. „We hadden vorig jaar al een piek, en Amerikaanse bisdommen zijn over het algemeen goed georganiseerd. Vanaf volgend jaar zullen ze reizen naar Rome gaan organiseren”, zei hij.

AFP haalt ook onderzoek aan van de European Travel Commission waaruit blijkt dat 33 procent van de Amerikaanse toeristen die naar Europa reizen een dagelijks budget heeft van meer dan 200 euro.